پیشگیری از اثرات سوء خشکسالی در دامها توسط بخش غیردولتی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محسن دستور ظهر امروز در نشستی خبری در محل این اداره کل افزود: برنامه یاد شده از طریق کاهش آلودگی انگلی و بیماریهای انگلی داخلی و خارجی و افزایش سطح ایمنی جمعیت دامی بر اساس دستورالعمل سازمان دامپزشکی کشور و هماهنگ با سایر استانها، توسط بخش خصوصی اجرا خواهد شد.
دستور، تصریح کرد: در این برنامه کلیه دامهای مناطق متاثر از خشکسالی تحت پوشش رایگان واکسیناسیون علیه بیماریهای آبله، آنتروتوکسمی، قانقاریا، تب برفکی گوسفند و بز، نیوکاسل طیور ، قانقاریا، آگالاکسی،PPR، هاری و شاربن علامتی قرار میگیرند.
وی با اشاره به عوارض سوء و مخاطره آمیز خسارات اقتصادی ناشی از بیماریهای انگلی از جمله افت تولید و کاهش کیفیت محصولات بویژه در زمان خشکسالی، خاطرنشان کرد: جهت مبارزه با بیماریهای یاد شده، خورانیدن شربت و قرص ضدانگل به دامها، سمپاشی بدن دامها و جایگاه دام از جمله اقدامات اجرایی خواهد بود که از طریق بخش خصوصی و به طور کاملاَ رایگان انجام خواهد شد.
مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی، اجرای این برنامه را در راستای کاهش تصدی گری دولت و همچنین کمک به دامداران خسارت دیده از خشکسالی و در قالب ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خواند که بر اساس آن هزینه عملیات انجام شده توسط بخش غیردولتی از طریق اداره کل دامپزشکی استان پرداخت خواهد شد.
دستور اظهار داشت: برای اولین بار در استان است که اجرای چنین برنامهای با گستردگی فوق،َ توسط بخش غیردولتی انجام میگیرد و بخش دولتی تنها وظیفه حاکمیتی و نظارت بر حسن اجرای برنامه را بر عهده دارد.
وی تعداد دام سبک استان شامل گوسفند و بز را 8 میلیون راس و تعداد دام سنگین شامل گاو و گوساله را حدود 400 هزار راس دانست.
مدیر کل دامپزشکی استان زمان پایان برنامه مذکور را انتهای سال جاری ذکر کرد.
سید محسن دستور از دامداران استان خواست، جهت اجرای هرچه بهتر طرح و بهرهمندی استان از اجرای موفق آن، با اکیپهای دامپزشکی همکاری داشته باشند.
نظر شما