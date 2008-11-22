آمادگی همه جانبه کشور به معنای کشورگشایی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی شالیکار ظهر شنبه در همایش فرزندان ولایت بزرگداشت هفته بسیج در ساری افزود: با همت مردم و دانش آموزان در عرصه های سیاسی و اجتماعی ، با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب ، جمهوری اسلامی با اقتدار و توانمندی در کشور و جهان تلالو دارد .

وی خاطر نشان کرد : آمادگی همه جانبه کشور به منزله کشورگشایی نیست بلکه برای ایجاد ترس و رعب در دل دشمنان است .

وی به رسالت سنگین جوانان و دانش آموزان برای حفظ انقلاب و دستاوردهای آن اشاره کرد و افزود : دانش آموزان با درس خواندن و تحصیل انقلاب را بیمه می کنند .

سردار شالیکار افزود : دانش آموزان ایرانی با افتخارآفرینی در عرصه های علمی جهانی خود را برای مقابله با هجمه های سنگین آماده می کنند .

در این مراسم به 6 دانش آموز که موفق به کسب رتبه های برتر علمی در سطح استانی و کشوری شدند جوایزی اهداء شد .



