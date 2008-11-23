72 شرکت از کرمانشاه در نمایشگاه سلیمانیه عراق شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، اصغر میرزایی در آستانه برگزاری نمایشگاه توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه عراق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این نمایشگاه 230 شرکت ایرانی در قالب 13 گروه که بیش از 45 درصد آنها را بخش مصالح ساختمانی و مواد غذایی تشکیل می دهند، شرکت می کنند.

وی افزود: شرکت های ایرانی در این نمایشگاه در فضایی به متراژ سه هزار و 500 متر مربع آخرین محصولات و دستاوردهای خود را به معرض نمایش عموم خواهند گذاشت.

میرزایی در خصوص چگونگی حضور استان کرمانشاه در این نمایشگاه گفت: از مجموع شرکت های حاضر در نمایشگاه سلیمانیه 72 شرکت مربوط به استان کرمانشاه است که در کنار سایر شرکت ها دستاوردهای خود را ارائه می کنند.

رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه گفت: با هماهنگی هایی که تاکنون بین مسئولان بخش خصوصی و دولتی استان انجام شده تمامی مقدمات برگزاری یک نمایشگاه بزرگ در استان سلیمانیه عراق فراهم شده است.

میرزایی در خصوص اطلاع رسانی این نمایشگاه و اقدامات صورت گرفته در این رابطه گفت: به منظور اطلاع رسانی نمایشگاه سلیمانیه از حدود چند ماه پیش تا کنون چندین مصاحبه رادیو، تلویزیونی و مطبوعاتی انجام شده و درعراق نیز اقداماتی در این خصوص صورت گرفته است.

وی با اشاره به حضور گسترده مسئولین کشوری و استانی در این نمایشگاه گفت: در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که در روز پنجم آذر ماه خواهد بود، استاندار کرمانشاه، برخی از مسئولین و نمایندگان وزارتخانه های کشور و بازرگانی، نمایندگان مجلس و فرمانداران شهرستان های مرزی استان به عنوان مهمان ویژه حضور خواهند داشت.

میرزایی با بیان اینکه مقدمات لازم جهت برقراری ارتباط بین تجار و نمایندگان شرکت های حاضر از دو طرف انجام شده است، گفت: یک گروه مترجم مسلط به زبان های کردی، انگلیسی، عربی و فارسی در نظر گرفته شده که در حین برگزاری نمایشگاه به بسته شدن قراردادها با شرکت های حاضر کمک شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه در بخش صادرات تنها به استان سلیمانیه فکر نمی کند به طوری که در حال حاضر تنها بخشی از صادرات استان به کشور عراق است و ما به سایر کشورها نیز صادرات انجام می دهیم.

نمایشگاه توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه عراق از پنجم تا هشتم آذر ماه سال جاری در محل نمایشگاه های بین المللی این شهر برگزار می شود.