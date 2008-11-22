۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۲

کوهنوردان دانشگاه تربیت معلم ارتفاعات طالقان را پیمودند

کرج - خبرگزاری مهر: دبیر انجمن کوهنوردی دانشگاه تربیت معلم گفت: همزمانبا آغاز هفته بسیج 40 دانشجوی دانشگاه تربیت معلم ارتفاعات طالقان را کوهپیمایی کردند.

نعمت آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: صعود 40 نفراز دانشجویان دانشگاه تربیت معلم به ارتفاعات طالقان همزمان با آغاز هفته بسیج با هدف ترویج ورزش کوهنوردی در میان دانشجویان بسیجی انجام شده است.

وی افزود: ایجاد انگیزه، شادابی و نشاط در بین دانشجویان و تشویق آنان به انجام رشته های ورزشی و آمادگی برای حضور در اردوهای مختلف ورزشی را از دیگر اهداف این کوهپیمایی برشمرد.

آزادی خاطرنشان کرد: دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تاکنون به ارتفاعات اشترانکوه، بینالود، شاه البرز و سبلان طی دو سال اخیر صعود کرده اند.

انجمن کوهنوردی دانشگاه تربیت معلم 270 عضو دارد.

کد مطلب 787654

