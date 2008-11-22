مسابقه رباتیک در دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نام نویسی مسابقه رباتیک دانشگاههای استان تهران در دانشگاه تربیت معلم واحر پردیس کرج آغازشده است.

این مسابقات در رشته رباتهای مسیریاب برگزار می شود و تمام دانشگاههای استان تهران شامل سراسری، آزاد ، غیرانتفاعی، پیام نور، علمی کاربردی و فنی حرفه ای می توانند در این مسابقه شرکت کنند.

ساختار رباتهای شرکت کننده در این مسابقه باید با قوانین مسابقه همخوانی داشته باشد و در صورت تایید هیئت داوران به مسابقه راه پیدا می کنند.

علاقه مندان برای شرکت در این مسابقه می توانند به سایت اینترنتی به آدرس www.tmu-teachercup.blogfa.com مراجعه کنند.

در حاشیه برگزاری این مسابقه، کارگاه فنی برای رفع نواقص رباتهای شرکت کننده برپا می شود.

مسابقه رباتهای مسیریاب دانشگاه های استان تهران 27 و 28 آذرماه جاری در دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود.