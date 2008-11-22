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۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۱۰

تاگس اشپیگل گزارش داد:

آلمان گرفتار عمیق ترین بحران اقتصادی از سال 1945

آلمان گرفتار عمیق ترین بحران اقتصادی از سال 1945

یک روزنامه آلمانی در گزارشی درباره وضعیت اقتصادی این کشور نوشت: برلین گرفتار عمیق ترین بحران اقتصادی از سال 1945 است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس اشپیگل" در شماره امروز خود به این موضوع پرداخته و نوشت : آلمان می تواند در سال 2009 در عمیق ترین بحران اقتصادی از زمان تاسیس جمهوری فدرال سقوط کند.

بر اساس اطلاعات بانک فدرال آلمان بازده اقتصادی این کشور در سال آینده نسبت به سال پیش حدود یک درصد پسرفت خواهد داشت و عواقب منفی بحران اقتصادی به صورت دامنه دار قابل لمس خواهد بود.

تاگس اشپیگل در ادامه با تاکید بر اینکه اطلاعات آماری حاکی از آن است که اقتصاد آلمان در برابر مشکلات بزرگی قرار دارد نوشت : بر اساس یک همه پرسی که از بین حدود یکصد مدیر فروش در بخش صنعت این کشور در نوامبر انجام گرفته نتیجه در بدترین وضعیت از سال 1996 قرار داشته است. این در حالی است که در کشورهای دیگر منطقه یورو نیز وضعیت به همین شکل است.

به نوشته این روزنامه آلمانی صدر اعظم آلمان و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا بر این باورند که اقدامات ملی برای حمایت از اقتصاد اتحادیه اروپا باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد. فرانسه رئیس دوره ای اتحادیه اروپا نیز در برنامه ریزیها برای زنده کردن دوباره اقتصاد اروپا به خصوص روی همکاریهای برلین تاکید دارد.

کد مطلب 787662

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