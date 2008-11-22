افزایش گنجایش ذخیره اطلاعات در حافظه های گرافنی

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ محققان دانشگاه رایس،‌ موفق به تولید حافظه رایانه ای گرافیتی شدند که در مقابل گرما عایق بوده و توانایی ذخیره میزان عظیمی از اطلاعات را در رایانه ها،‌ تجهیزات قابل حمل، دوربینها و گوشی های تلفن همراه خواهد داشت.

به گفته محققان استفاده از خواص رسانایی گرافن در ذخیره اطلاعات بهبود چشمگیری به وجود آورده و می تواند در تولید تجهیزاتی از قبیل حافظه های قابل حمل و دیگر تکنولوژی های جدید تحولی بزرگ ایجاد کند.

حافظه های گرافیتی به دلیل توانایی کوچک کردن بیت های اطلاعاتی به کوچکتر از 10 نانومتر،‌ در مقایسه با بیت های 45 نانومتری در حافظه های قابل حمل رایج‌ دارای گنجایش ذخیره بالاتری هستند.

یکی از خصوصیات متمایز کننده حافظه های گرافیتی،‌ نسبیت انرژی خاموش - روشن در این حافظه است ‌به این معنی که این حافظه ها در هنگام خاموشی یک دهم جریان انرژی را در خود حفظ می کنند.

این حافظه در حالی که خود میزان کمی حرارت ایجاد می کند‌ در مقابل دامنه گسترده ای از حرارت مقاوم بوده و آزمایشها نشان می دهد که دامنه حرارتی از منفی 75 درجه تا 200 درجه سیلسیوس،‌ تاثیری بر روی این دستگاه ندارد.

بر اساس گزارش گیزمگ،‌ همچنین حافظه های گرافنی از مقاومت بالایی برخوردار بوده و به سختی دچار فرسایش می شوند. در عین حال خواص سمی مواد خام استفاده شده در ساختار آنها به دلیل مشتق شدن از کربن از بین رفته است و آسیبی به محیط زیست نخواهد رساند.