حسین مروی تهیهکننده این پروژه به خبرنگار مهر گفت: "کوری" با مضمون اجتماعی در 13 قسمت 45 دقیقهای تهیه میشود و طبق برنامهریزی که انجام دادهایم نگارش متن آن تا پایان سال طول میکشد. هنوز کارگردان این پروژه مشخص نشده است.
فیلم تلویزیونی "خانه ساحلی" به کارگردانی صادق کرمیار و تهیهکنندگی مروی با بازی بهزاد خداویسی، عمار تفتی، داود رشیدی، فقیهه سلطانی، امیر رحمتی، پوراندخت مهیمن و فریبا پورآهنگر مراحل صداگذاری را سپری میکند.
همچنین فیلم تلویزیونی "رویا" به کارگردانی کرمیار و تهیهکنندگی مروی با بازی بیژن امکانیان، مرجان شیرمحمدی، سپیده گلچین، سپیده عنایتی، محمدرضا کرمیار، آرمیتا مرادی و ... آماده پخش از شبکه یک است.
