به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی امروز در مراسم بیستمین سالگرد تاسیس دانشگاه پیام نوردر مجلس قدیم شورای اسلامی افزود: دانشگاههای دولتی، جامع علمی کاربردی و دانشگاههایی با هدف توسعه علمی هر کدام اهداف خاصی را دنبال می کنند.

وی ادامه داد : در برنامه چشم انداز توسعه در تولید علم و فناوری در منطقه اسلامی از دانشگاههای دولتی انتظار می رود تا به بحث های آموزشی در جهت پژوهش و فناوری بپردازند و این از وظایف ذاتی این دانشگاه ها است.

زاهدی درخصوص دانشگاه های علمی و کاربردی تصریح کرد : دانشگاه های علمی کاربردی در هر منطقه و براساس نیازهای جدی و فوری همان منطقه رشته هایی را تعریف می کنند که متفاوت با رشته های کلاسیک دانشگاهی است .

وزیر علوم خاطر نشان کرد : رشته هایی مانند جوشکاری صنعتی در عسلویه و یا تعمیر کشتی و رشد گیاهان گلخانه ای در این مجموعه قرار می گیرد و هدف از آن رفع نیازهای فوری کشور در مناطق مختلف بر اساس پتانسیل منطقه ای است.

وی با اشاره به 330 هزار دانشجویی که در این دانشگاه ها مشغول به تحصیل هستند گفت: این رقم در دولت نهم 100 درصد افزایش یافته و در سال جاری نیز به 380 هزار نفرمی رسد.

زاهدی در ادامه هدف از تشکیل موسسات آموزش عالی دسته سوم را توسعه آموزش در کشور عنوان کرد و تاکید کرد : این موسسات با فراهم نمودن زمینه برای تحصیل همگانی و دسترسی مردم به دانشگاه ها به توسعه آموزش عالی در کشور پرداخته اند که نمونه بارز آن دانشگاه پیام نور است .

وزیر علوم رشد این دانشگاه را بسیار عالی دانست و افزود : طبق برنامه چهارم توسعه ظرفیت حضور داوطلبان در دانشگاههای دولتی 30 درصد برنامه ریزی شده بود که ما در حال حاضر با 3 میلیون و 500 هزار دانشجو تقریبا به 29 درصد این رقم دست یافته ایم و تا سال آینده از مرز 30 درصد خواهیم گذشت.

این مقام مسئول اضافه کرد: دانشگاه پیام نور در کنار توسعه کمی به بسط کیفی نیز توجه ویژه داشته و با توجه به اینکه یک سال دیگر تا رسیدن به برنامه چهارم توسعه باقی است این دانشگاه به حد مطلوب رسیده است.

وی با برشمردن موفقیت های علمی در دولت نهم یکی دیگر از آنها را نسبت اساتید به دانشجویان در دانشگاه های دولتی بیان کرد و گفت: یکی دیگراز اهداف برنامه چهارم توسعه رساندن نسبت یک به 100 استاد به دانشجو در دانشگاه های دولتی و یک به 250 در دانشگاه پیام نور بوده که با توجه به سهمیه استخدام هیات علمی در وزارت علوم که دو هزارو500 نفر بود و دستور رئیس جمهور مبنی بر افزایش 3 هزتر نفردیگر مازاد بر آن این نسبت تاکنون محقق شده است.

وزیرعلوم رشد نرخ علمی در کشور در مجموعه اختراعات ایران پس از انقلاب اسلامی را تا پایان سال 83 حدود چهار هزار و 800 اختراع اعلام کرد و اظهار داشت : مجموعه اختراعات از سال 57 تا پایان سال 1383 حدود چهار هزارو 800 اختراع ثبت شده بوده است در حالی که از سال 83 تا اوایل امسال حدود 14 هزار اختراع ثبت شده است که ظرف 3 سال گذشته نسبت به 26 سال قبل رشدی چند برابرداشته است و این از افتخارات دولت نهم در عرصه علم و فناوری است .

وی تعداد مقالات علمی ثبت شده از سال 83 تاکنون را حدود 13 هزار مقاله و پژوهش عنوان کرد و ادامه داد : این رقم در کنار 13 هزار مقاله ثبت نشده بیانگر رشد علمی و جهش آن برای اولین بار در کشور است.

زاهدی در پایان ارائه اعداد شفاف علمی وزارت علوم را سدی در برابر بهانه تراشان دانست و گفت: با شفاف سازی در این زمینه جایی برای بهانه تراشی باقی نمی ماند.