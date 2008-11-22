ثبت نام 10 هزار نفر در آزمون دستیاری/ پایان مهلت ثبت نام در 6 آذر

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام سی و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته های پزشکی بالینی از 5 آبان آغاز شده و تا 6 آذر ادامه خواهد داشت.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی سی و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته های پزشکی بالینی روز اول اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

کلیه متقاضیان شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی می توانند در زمان اعلام شده با مراجعه به سایتهای اینترنتی http://sanjesh.mohme.gov.ir و www.cgme.hbi.ir و http://dme.hbi.ir و http://dme.mohme.gov.ir در آزمون ثبت نام کنند.

ثبت نام صرفاً به صورت اینترنتی انجام می گیرد و متقاضیان می توانند با در نظر گرفتن دستورالعمل آزمون دستیاری دوره سی و ششم که بر روی سایت های اعلام شده قرار می گیرد، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.