به گزارش خبرنگار مهر، بازهم برگزاری بازی در شهرستان‌ها با مشکل روبرو شد. این بار هم جایگاه ویژه ورزشگاه مملو از افراد مسئول و غیر مسئول بود، تا جائیکه برخی از بازیکنان خارج از فهرست پرسپولیس برای نشستن روی سکوهای جایگاه ویژه با مشکل مواجه شده بودند.

در زمان ورود خبرنگاران به ورزشگاه ناهماهنگی وجود داشت. آنها تا دقایقی قبل از آغاز مسابقه هنوز در جایگاه خود مستقر نشده بودند و با مسئولان ورزشگاه مجادله می کردند که اجازه ورود پیدا کنند. در نهایت با وساطت منجمی، مدیرکل تربیت بدنی استان قزوین مشکل برطرف شد و خبرنگاران اجازه پیدا کردند از جایگاه ویژه خود بازی را تماشا کنند.

عزیزالله محمدی، رئیس سازمان لیگ و محمد منصور عظیم زاده، رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال از مهمانان ویژه بازی پیکان - پرسپولیس در ورزشگاه آزادی بودند.

علیرضا کرد، ناظر بازی پیکان - پرسپولیس بود. او که در نظارت به سخت گیری و اجرای قانون شهره است در دقیقه 20 مسابقه را متوقف کرد. ظاهرا روی نیمکت پرسپولیس یک نفر اضافه نشسته بود که با تاکید کرد به سکوهای ورزشگاه منتقل شد.

دقایقی بعد این بار نوبت به خبرنگاران رسانه های تصویری رسید که توسط علیرضا کرد از زمین خارج شوند. گفتگوی نه چندان دوستانه او با خبرنگار یکی از برنامه های ورزشی سیما باعث شد تا ناظر بازی تمامی دوربین‌های تلویزیونی را از زمین بیرون کند. سرانجام با پادرمیانی منجمی دوربین‌ها دوباره به زمین بازگشتند.

تجمع عکاسان پشت دروازه پرسپولیس از نکات جالب توجه این بازی بود!

بین دو نیمه بازی از پیشکسوتان فوتبال استان قزوین تقدیر شد.

علی قربانی، بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس به علت اعتراض به رای داور در زمان اعلام پنالتی به سود پرسپولیس در نیمه دوم از روی نیمکت اخراج شد.