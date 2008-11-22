110 کتابخانه روستایی مازندران تجهیز می شوند

به گزراش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی ظهر شنبه در جلسه نهضت ساخت کتابخانه در روستاهای استان در ساری افزود: تجهیز این کتابخانه برعهده اداره کل امور روستایی بوده و ارشاد نیز به هر کتابخانه یک هزار جلد و در مجموع 110 هزار جلد کتاب اهدا می کند.

وی ادامه داد: در هفته کتاب و کتابخوانی این طرح در 52 کتابخانه روستایی اجرا و 52 هزار جلد کتاب به این کتابخانه ها اهدا می شود.

گرجی اضافه کرد: همچنین طرح دیگری در دست بررسی است تا به کتابخانه های مراکز بهداشتی روستایی استان کتاب اهدا شود که در مرحله نخست به 50 مرکز تعداد 25 هزار جلد کتاب اهدا خواهد شد.

وی گفت: کمیته خرید کتاب از ناشران استان در یک سال گذشته 73 عنوان کتاب را در قالب 11 هزار جلد برای حمایت از حوزه نشر و اهدای کتاب به کتابخانه های عمومی استان، خریداری کرده است.