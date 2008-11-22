توسط وکیل قطبی مذاکره تلفنی ادامه دارد

محمد حسین نژاد فلاح امروز در حاشیه بازدید از مجموعه فرهنگی و ورزشی صنایع چوبی آمل به خبرنگار مهر گفت: البته تاکنون فرد خاصی به عنوان نماینده از سوی باشگاه پیروزی و هیئت مدیره انتخاب نشده اما مذاکرات برای بازگشت مجدد قطبی توسط وکیل وی انجام می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که مجموعه باشگاه پیروزی تا چه زمانی منتظر قطبی خواهد ماند، تصریح کرد: مجموعه باشگاه طبق روال کار خود را در خصوص بازگشت قطبی انجام می دهد و ما همیشه منتظر بازگشت مجدد قطبی خواهیم بود.

نژادفلاح عنوان کرد: قطبی طبق قرار داد متعهد هستند در خدمت باشگاه پیروزی باشند و ما هم منتظر می مانیم .

عضو هیئت مدیره باشگاه پیروزی در پاسخ به این سئوال که از سوی برخیها گفته می شود که قطبی با گرفتن 70 درصد مبلغ قرار داد خود این باشگاه را ترک کرد، تصریح کرد: مسائل مالی را از مدیر عامل باشگاه بپرسید و من امیدواریم قطبی برمی گردد.

نژاد فلاح در عین حال افزود: اگر هم قطبی بخشی از قرار داد را گرفته و هدف هم این باشد قطعا باشگاه همه حق و حقوق باشگاه را بر خواهد گرداند و ما وظیفه داریم این موضوع را دنبال کنیم و قطبی هم متعهد است که برگردد مگر که خودش نخواهد برگردد.

به گفته وی هیئت مدیره باشگاه پیروزی تا مشخص شدن وضعیت قطبی از افشین پیروانی خواسته به عنوان سرمربی موقت تیم را در بازیهای باقی مانده لیگ هدایت کند و بچه ها نیز هم قسم شدند که جای خالی قطبی را پر کنند.

وی در پاسخ جذب رحمان رضایی هم که گفته می شود هیئت مدیره برای جذب رحمان رضایی اقدام کرده ، پاسخ داد: هیئت مدیره برای جذب رحمان رضایی چند هفته طول کشید تا کادر فنی رضایت خود را از حضور رحمان اعلام کند و با اعلام موافقت کادر فنی به پرسپولیس بازگشت و هیئت مدیره در جذب رحمان رضایی با نظر کادر فنی اقدام کرد.