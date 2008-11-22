پایین بودن دستمزدها از مشکلات طرح پزشک خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر در خلیل آباد، دکتر سید محمد هاشمی ظهر امروز در جلسه کارگروه بهداشت، درمان و تامین اجتماعی این شهرستان با بیان اینکه تمامی مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت شهرستان به تجهیزات مورد نیاز پزشکی مجهز هستند، گفت: تنها در سه ماهه اول سال جاری بیش از 12 هزار و 800 نفر بیمار در ساعات اداری در پنج مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی خلیل آباد توسط پزشکان ویزیت شده اند.

دکتر سید محمد هاشمی طرح پزشک خانواده را یک برنامه تکمیلی دانست و افزود: افزایش سطح خدمات بهداشتی به مردم و ارتقاء سطح آموزش از اهداف این طرح است که در آن تمامی خدمات در قالب سیستم ارجاع به مردم ارائه می شود.

دبیر کارگروه بهداشت با تاکید بر این مطلب که باید سهم عمده ای از کار پزشکان خانواده در زمینه پیشگیری و آموزش باشد، گفت: متاسفانه در حال حاضر بخش زیادی از وقت پزشکان صرف درمان می شود.

هاشمی از راه اندازی آزمایشگاه در شهر کندر خبر داد و اظهار امیدواری کرد: پس از تامین نیروی انسانی مورد نیاز آزمایشگاه، مرکز بهداشتی درمانی بهاءالدین فعالیت خود را آغاز نماید.

وی کمبود پزشک و پایین بودن دستمزدها را از مشکلات فراوان طرح پزشک خانواده خواند و از مسئولان خواست با ارائه پیشنهادات سازنده برای افزایش سطح خدمات بهداشتی همکاری لازم را به عمل آورند.

حسن خواجه بخشدار مرکزی خلیل آباد به نمایندگی از فرماندار این شهرستان در جلسه کارگروه بهداشت، درمان و تامین اجتماعی این شهرستان گفت: فلسفه کارگروه بهداشت، درمان و تامین اجتماعی تلاش برای پیگیری و کاهش نارسایی های بهداشتی است.

وی با تاکید بر این که در جلساتی به شکل کارگروهی اداره می شود، اعضاء باید از سخنرانی پرهیز نمایند، از مسوولین خواست تلاش خود را در عملیاتی کردن مصوبات به کار گیرند.