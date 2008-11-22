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۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۵۷

یک میلیون و 300 هزار بسیجی در خراسان رضوی ساماندهی شده اند

یک میلیون و 300 هزار بسیجی در خراسان رضوی ساماندهی شده اند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگ کننده سپاه امام رضا (ع) گفت: یک میلیون و 300 هزار بسیجی خراسان رضوی در 200 گردان ساماندهی شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردار سرتیپ دوم پاسدار یعقوبعلی نظری پیش از ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان افزود: در چند سال گذشته تلاش شد علاوه بر جذب و سازماندهی نیروها در بسیج، رشد و تعالی بسیجیان نیز با تمام قدرت پیگیری شد.

وی با اشاره به آماده بودن بیش از 10 میلیون بسیجی برای دفاع از نظام اسلامی گفت: بسیج باید به گونه ای طراحی شود که آمادگی سازماندهی ده ها میلیون بسیجی را داشته باشد.

نظری نظام اسلامی را یک تفکر و اندیشه خواند و ادامه داد: تهدیدات سخت علیه این نظام کارساز نخواهد بود و به همین دلیل دشمنان به سمت تهدیدات نرم حرکت کرده اند و سپاه باید خود را برای مقابله با این تهدیدات آماده کند.

معاون هماهنگ کننده سپاه امام رضا (ع) افزود: بسیج در عین حال که برای پاسخگویی به تهدیدات مختلف آماده می شود باید برای تامین اهداف انقلاب در حوزه سازندگی و فرهنگی نیز مفید و موثر باشد.

وی طراحی سازمانی مناسب و متمرکز در استان و تشکیل ارگانهای امام حسین (ع) را از جمله ضرورت های تحقق اهداف بسیج دانست و گفت: یک میلیون و 300 هزار بسیجی خراسان رضوی در 200 گردان و در قالب گردان های عاشورا، الزهرا و امام حسین و گردان های رزمی، سازماندهی شده و آماده هستند.

نظری نوآوری، شکوفایی، تغییر و تحول در سطح سپاه و آمادگی دفاع نرم و سخت را از محورهای 100 برنامه در نظر گرفته شده برای هفته بسیج عنوان کرد و افزود: این برنامه ها بصورت هماهنگ در سراسر کشور برگزار می شود.

کد مطلب 787698

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