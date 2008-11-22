توسعه و تجهیز حوزه های علمیه مازندران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی ظهر شنبه در دیدار با مدیران و مسئولان حوزه های علمیه خواهران استان با بیان اینکه تحصیل علوم حوزوی از ارزش و جایگاه ویژه ای برخوردار است گفت: حوزه های علمیه خواهران باید در کنار مدارس علمیه براداران توسعه و رشد یابد.

وی با بیان اینکه کشور ما امروز به برکات حوزه های علمیه اداره می شود افزود: حوزه های علمیه همواره منشا اثر خیری برای جامعه اسلامی بوده اند و خواهند بود.

وی گفت: در طول تاریخ ما شاهد حضور بانوانی بودیم که از سطح سواد علمی و حوزوی بالایی برخوردار بودند.

کریمی با تاکید بر جاری شدن الگوی شخصیتی حضرت زهرا (س) در کشور بخصوص در میان بانوان تصریح کرد: این امر زمانی تحقق خواهد یافت که حوزه های علمیه ما توسعه یاید.

وی همچنین اضافه کرد: در صورت نیاز یک جلسه کمیسیون ماده ۵ را تنها برای حل مشکلات پیش روی زمین های مدارس علمیه خواهران اختصاص خواهیم داد تا مشکلات آنها در این بخش مرتفع شود.

در پایان جلسه مقرر شد در آینده ای نزدیک جلسه ای با حضور فرمانداران شهرستان های فاقد حوزه، مدیران کل دستگاههای اجرایی و برخی مدیران مرتبط با حضور استاندار برای رفع مشکلات پیش روی ساخت و ساز حوزه های علمیه خواهران استان تشکیل شود.

همچنین مقرر شد استانداری مازندران با همکاری اداره کل اوقاف حمایت های لازم را در بخش تجهیزات حوزه علمیه خواهران استان انجام دهند.