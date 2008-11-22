زندانهای خراسان رضوی بعد از تهران بیشترین زندانی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، خسرو قهرمانی ظهر امروز در جلسه کمیته کاهش جمعیت کیفری استان افزود: بحث در زمینه راه های جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری، از موضوعاتی است که امروز، در سراسر جهان فراگیر شده است.

وی با اشاره به حضور ٨ میلیون زندانی در جهان اظهار داشت: سیاست جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی کشور، کاهش استفاده از مجازات حبس است که مقام معظم رهبری و رییس قوه قضائیه نیز نسبت به این امر تاکید بسیار دارند.

قهرمانی با بیان این نکته که وجود ١٤٥ هزار نفر زندانی از دغدغه های اساسی سیستم جزایی کشور است، افزود: علاوه بر مخارج روز افزون نگهداری، تاثیر سوء زندان برجسم و روان زندانیان و بر خانواده زندانیان است که گاه باعث متلاشی شدن و انحرافات اعضای خانواده می شود نیز از دغدغه های نظام قضایی است.

وی با اشاره به سیاستهای سازمان زندانها بر این مطلب که زندان را یک مجازات نمی داند و تنها در برخی از جرایم محدود برای جلوگیری از ضرر و زیان ممکنه از ناحیه مجرمی خاص به جامعه مورد استفاده قرار می گیرد گفت: شورای برنامه ریزی و سیاستگزاری در کاهش استفاده از مجازات حبس و همچنین کمیته های اجرایی استانها تشکیل شده و متولیان اجرای این سیاست راهبردی هستند.

قهرمانی افزود: کمیته اجرایی کاهش استفاده از مجازات حبس، متشکل از نیروهای اجرایی و کارشناسی بوده و در راستای سیاستهای کشوری فعالیت می نماید.

مدیرکل زندانهای خراسان رضوی گفت: زندانهای استان با توجه به داشتن ١٣ زندان پس از تهران، دارای بیشترین حجم ورودی و به تبع آن بیشترین زندانی در سطح کشور است.

وی گفت : حدود ١٥ در صد زندانیان موجود کشور متعلق به استان است و به همین دلیل و با اهتمام ویژه در اتخاذ سیاست حبس زدایی و کاهش آمار کیفری، رسیدن به اهداف سازمان و کنترل و کاهش آمار زندانیان استان، تلاش مضاعفی را از سوی تمامی دستگاههای مرتبط می طلبد.

قهرمانی خاطر نشان کرد : اداره کل زندانهای خراسان رضوی نیز با تشکیل کمیته حبس زدایی تلاش کرده است تا با اجرایی کردن سیاستهای سازمان اقدامات لازم را در نیل به اهداف بعمل آورد که در این راستا موفق نیز بوده است.