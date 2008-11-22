دانشگاه مجازی آکسفورد در دانشگاه آزاد ساری راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث نیاز آذری ظهر شنبه در مراسم افتتاح فاز دوم مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری گفت: ایجاد دانشگاه مجازی دانشگاه آکسفورد با حضور نمایندگان این دانشگاه در ساری در روزهای آینده اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه کل فضای آموزشی، رفاهی و خدماتی واحد ساری 60 هزار متر مربع است خاطر نشان کرد: سرانه هر دانشجوی این واحد 5/8 متر مربع است که تا سرانه جهانی 10 متر مربع فاصله چندانی ندارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با عنوان اینکه تا کنون 100 مقاله از اساتید هیئت علمی این واحد به چاپ رسیده است ،اظهار داشت: چاپ 30 مقاله ISI ،ارائه و چاپ 70 مقاله علمی و پژوهشی و کسب مدال های مختلف در مسابقات علمی و پژوهشی از فعالیت های پژوهشی واحد ساری است.

به گفته وی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری 20 درصد افزایش رشته ها در مقاطع کاردانی و کارشناسی ،30 درصد جذب هیات علمی ،50 درصد بورسیه دکترا و 15 درصد دانشجو در سال جاری افزایش داشته است.

نیاز آذری در خصوص برنامه های دو سال آینده واحد ساری گفت: ساخت هتل خوابگاه هزار نفری، احداث مسجد، ساخت بیمارستان صد تختخوابی همراه با ایجاد رشته دندانپزشکی، ایجاد دکترای تخصصی در سه رشته جدید، افزایش 20 درصدی رشته های مقطع کارشناسی ارشد با افزایش کیفیت اعضای هیئت علمی، ایجادمسکن استید و کارمندان و راه اندازی شعبه علوم و تحقیقات ساری از برنامه های عمرانی و آموزشی دوسال آینده این دانشگاه است.

ساختمان اداری با هفت هزار متر مربع، ساختمان دانشکده علوم پزشکی و دانشکده علوم انسانی هر کدام با 7200 متر مربع زیر بنا و ساختمان سلف سرویس ، استاد سرا با مساحت 4100 متر مربع در چهار طبقه و مجتمع ورزشی با 6098 متر مبع زیر بنا در سه طبقه با کلیه امکانات رفاهی از پروژه های افتتاح شده دانشگاه آزاد واحد ساری است.