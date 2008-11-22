فرماندار سمنان از روند اجرای پروژه های عمرانی انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، فرماندار سمنان امروز در جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان، میزان پیشرفت فیزیکی 61 پروژه بالای 500 میلیون ریال را 25 درصد عنوان کرد.

وی تامین زمین، کمبود مصالح ساختمانی در ابتدای سال را از علل قابل قبول پائین بودن روند پیشرفت پروژه ها دانست و گفت: دیر مبادله شدن موافقت نامه های دستگاه ها نیز یکی از علل کندی روند پروژه ها بوده است.

فرماندار شهرستان سمنان با بیان اینکه 30 طرح بزرگ عمرانی باید به مناسبت سی‌امین سال پیروزی انقلاب در استان سمنان به بهره‌ برداری برسد، اظهار داشت: 66 طرح عمرانی شهرستان سمنان برای بهره ‌بردای در دهه فجر امسال آماده است.

وی با تاکید بر اینکه پروژه هایی باید در این ایام دهه فجر افتتاح شود که کاملا به اتمام رسیده و بدون نقص باشد، تصریح کرد: میانگین جذب اعتبارات عمرانی مصوب در شهرستان سمنان نسبت به میزان منابع اختصاص یافته، حدود 50 درصد است.