اشاعه دولت الکترونیک پیش نیاز عدالت و رفاه اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالرضا مصری در پیامی به مناسبت گشایش چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر ، الکترنیک و تجارت الکترونیک موسوم به الکامپ گفت: امروزه دولت الکترونیک به صورتی هدفمند به دنبال تسهیل امور و رفع نیازهای اساسی آحاد مردم است.

وی ادامه داد: در مجموعه وزارت رفاه نیز حوزه تامین اجتماعی الکترونیک با فعالیتی چشمگیر ظرف دو سال گذشته به دستاوردهای نوینی دست یافته که از آن جمله می توان به استقرار بانک جامع اطلاعات ایرانیان و تعمیم سیستم "سبا" ( در سطح واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی ) اشاره کرد.

وزیر رفاه ابراز امیدواری کرد: به زودی با نهایی شدن سرویس های در دست تهیه توسط سازمان های زیرمجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی شاهد بهبود فزاینده ارائه خدمات به کلیه اقشار ملت ایران باشیم.

این نمایشگاه از امروز تا پنجم ماه جاری در محل نمایشگاه های دائمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است .

