لزوم بازتعریف مناسبات ایران و چین

به گزارش خبرگزاری مهر، لیو یون شان مشاور رئیس جمهور و وزیر تبلیغات چین امروز با منوچهر متکی وزیرخارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

متکی در این دیدار با اعلام اینکه جهان شاهد تحولات بی سابقه است ،‌ گفت: مولفه های قدرت در روابط بین الملل مفهوم جدیدی می یابد و ایران و چین به عنوان دو قدرت می توانند در مناسبات نوین بین الملل تاثیر گذار تر از گذشته باشند.

وزیر خارجه کشورمان روند فعلی همکاری های ایران و چین را صعودی توصیف کرد و افزود: افزایش قابل توجه حجم مبادلات بین دو کشور نشان دهنده ظرفیت های فراوان موجود در روابط اقتصادی و اراده مقامات ایران و چین برای گسترش همکاری ها است.

متکی شناخت دقیق دگرگونی ها در سطح جهان را لازمه کسب آمادگی و سازماندهی توانمندی ها و پتانسیل ها برای ایجاد نظم جدید خواند و گفت: لازم است تا با رایزنی سیاسی میان مقامات ایران و چین، روابط این دو قدرت بزرگ بازتعریف گردد تا بتوانند به عنوان دو بازوی نیرومند در تحولات بین المللی نقش آفرین باشند.

یون شان هدف از سفر به تهران را تقویت مناسبات دو کشور چین و ایران خواند و با اظهار خرسندی از سیر صعودی روابط دیرینه میان ایران و چین گفت: چین هیچ مانعی برای توسعه همکاری ها در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران ندارد.

وی روابط دو کشور را استراتژیک و حائز اهمیت برای چین خواند و افزود: دو کشور برای همکاری های دراز مدت دو جانبه باید برنامه ریزی نمایند.