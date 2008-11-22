وسعت باغهای انار سمنان سالانه 200 هکتار افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله رضایی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران در سمنان اظهار داشت: مساحت کل باغ های انار استان دو هزار و 330 هکتار است.

وی افزود: حجم تولید انار قبل از سرمازدگی بیش از 30 هزار تن و در هر هکتار 14 تن و 500 کیلوگرم بوده است.

وی با بیان اینکه 65 درصد باغات انار استان در شهرستان گرمسار است، گفت: عملیات اصلاحی شامل هرس درختان آسیب دیده و تغذیه بهینه باغ های انار در سطح وسیعی از باغهای این استان انجام شد تا در سال های آتی خسارت های وارده بر اثر سرمازدگی جبران شود.

رضایی در خصوص افزایش سطح زیرکشت انار در استان گفت: تامین نهال یارانه دار، پرداخت تسهیلات طرح توسعه باغهای انار، طرح اصلاح باغهای درجه دو، جایگزینی باغهای درجه سه و تغذیه باغ ها در این خصوص اجرا می شود.

کارشناس مسئول باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان یاد آور شد: با توجه به کیفیت انار تولیدی این استان سالانه بخش قابل توجهی از تولیدات به کشورهای اروپایی، آسیای جنوب شرقی و حوزه خلیج فارس صادر می شود ، که نقش مهمی در صادارات غیر نفتی استان دارد.