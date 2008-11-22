ساماندهی تقاطع جنت رودبار شهرستان رامسر

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ییلاقی امروز شنبه در بازدید از این محور افزود: امروزه به منظور کاهش تعداد و شدت تصادفات و بالطبع کاهش خسارتهای وارده ، طرح حذف نقاط پرحادثه به عنوان بخشی از سیستم مدیریت ایمنی اجرا می شود.

وی خاطر نشان کرد: لذا بر اساس مطالعات و اولویت بندی به عمل آمده حذف نقطه پرحادثه در منطقه جنت رودبار شهرستان رامسر در دستور کار اداره کل راه و ترابری استان قرار گرفت.

ییلاقی تصریح کرد: عملیات اجرایی این پروژه به طول ۷۰۰ متر و با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 600 میلیون ریال بوده که در حال حاضر مرحله زیرسازی آن در دست اقدام است.

سرپرست اداره نگهداری راه و ابنیه فنی اداره کل راه و ترابری استان در ادامه خاطرنشان کرد: پروژه مذکور با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا بوده که امیدواریم با هماهنگی و مساعدت مسؤلین منطقه تا پایان سال جاری به بهره برداری رسیده تا با حذف این نقطه پرحادثه شاهد عبور و مروری روان، کاهش تصادفات و تلفات جاده ای باشیم.

۲۶۹ نقطه حادثه خیز در استان شناسایی که تاکنون ۱۵۰ مورد آن رفع حادثه خیزی و ۱۱۹ نقطه آن در دست اقدام است.