نوزدهمین جشنواره تئاتر گلستان در گرگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در مراسم افتتاحیه این جشنواره افزود: این جشنواره فرصتی برای آموزش و تبادل تجربه است و جشنواره‌ها باید بستری باشد تا مردم کارهای شایسته‌تر را در آن ببینند.

وی اظهار داشت: کارهای برگزیده این جشنواره در تمامی شهرهای استان اجرا می شود تا همه علاقه‌مندان در استان بتوانند از آثار فاخر و مفید بهره‌ مند شوند.

وی، ازبرگزاری جشنواره کشوری تئاتر "عاشورائیان" در دی ماه جاری در استان خبر داد.

" گل قداره" به کارگزدارنی محمدرضا مولودی از گرگان، " عاشقانه"، احمدرضا جندقی از گرگان، "حکایتی چند" از رمضان یارزلو از رامیان، " شب آفتابی" از رشید نصیری از بندرگز، " شوک" به کارگردانی مجید بیکی از گرگان، " تراژدی چاق و لاغر" به کارگردانی روح الله نوری از کردکوی، " عاقبت عشاق" به کارگردانی جلال سلامت از گرگان، " تاریک خانه" به کارگردانی جواد سرایلو از مینودشت، " کارنانه بندربید مشک "به کارگردانی حمیدرضا میرزایی از گنبد و " مرده وشور" به کارگردانی جواد سرایلو از مینودشت نمایشهای این جشنواره را تشکیل می دهند.

در این جشنواره پنج روزه گروههای نمایشی در سه نوبت صبح، عصر و شامگاه به اجرای نمایش می‌پردازند.

25 اثر نمایشی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که 10 اثر برای اجرا در جشنواره انتخاب شدند.

