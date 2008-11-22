زیرساختهای فرهنگی در کاهش تلفات ترافیکی تاثیر گذار است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در این نشست مسئولان حوزه ترافیک بدون بررسی و توجه به نقش زیرساختهای حمل و نقل و حتی توسعه راه ها فرهنگ سازی را یک عامل موثر در کاهش ترافیک عنوان کردند در صورتی که توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و توجه به ارتقا سطح کمی و کیفی راه ها یکی از عوامل موثر در حوزه ترافیک به شمار می آیند که باید به آنها نیز توجه شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در این نشست عنوان کرد: برای دستیابی به جامعه ای عاری از تصادف و سانحه رانندگی باید فرهنگ سازی عمیقی بین افراد جامعه صورت گیرد.

امامداد هوشمند افزود: برای ایجاد این فرهنگ باید از بدو دوران تحصیل دانش آموزان کتابی تحت عنوان ایمنی در ترافیک را در مدارس ارائه دهیم تا بدین ترتیب زمینه برای زیرساختهای فرهنگی ایجاد شد.

وی تصریح کرد: در بحث مطالعات محدوده های ترافیکی و رسیدگی به مشکلات آن با تمام مراکز دانشگاهی در سطح استان فارس ارتباط داریم و پیش بینی می کنیم تا دو ماه آینده طرح مطالعات ترافیکی و مطالعات شبکه BTR به تصویب برسد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در ادامه گفت: سالانه یک میلیون و200هزار نفر در حوادث ترافیکی جهان کشته و حدود 50میلیون نفر نیز زخمی می شوند و در ایران نیز این آمار حدود 27هزار نفر کشته در سال است.

هوشمند گفت: طی شش ماهه امسال در سطح کشور 22هزار نفر طی حوادث ترافیکی کشته شده اند که سهم استان فارس از این تعداد 708نفر است.

وی حضور پلیس را اساسی ترین راه برای کاهش حوادث ترافیکی و تلفات ناشی از آن دانست و افزود: حضور کامل و مستمر پلیس و اعمال قانون برای متخلفان می تواند در کاهش حوادث ترافیکی در کنار فرهنگسازی ها به گونه ای مناسب موثرباشد.

در ادامه این نشست نیز نمایندگان اداره حمل و نقل جاده ای و پایانه های استان و همچنین اداره راه فارس ضمن ارائه آماری از وضعیت حوادث ترافیکی در سطح جاده های استان بر لزوم توجه به امر فرهنگسازی تاکید کردند اما نکته ای که همواره از دید مسئولان حوزه ترافیک و حملل و نقل پنهان می ماند توجه به توسعه زیرساختهای حمل ونقل و ترافیک بود که در این نشست نیز مورد توجه مسئولان قرار نگرفت.