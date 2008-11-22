"آن اسب" روی میز تدوین است

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به سفارش شبکه استانی مرکز خرم‌آباد افلاک و تهیه‌کنندگی هوشنگ عزیزی بر مبنای فیلمنامه مسعود لک ساخته می‌شود و مضمون کلی آن مزرعه پرورش اسب است. داود رشیدی و سارا خسروآبادی بازیگران اصلی و اکبر دانیالی، نصرت‌الله مسعودی، حجت‌الله علیپور، مرتضی فلاحی و مارال الماسی دیگر بازیگران "آن اسب" هستند.

از دیگر عوامل این پروژه می‌توان به مجید قربانی‌فر مدیر تصویربرداری، امیرعباس امیری صدابردار، حسین صالحیان طراح گریم، مسعود لک طراح صحنه و لباس و مدیر تولید، احمدرضا رافعی بروجنی برنامه‌ریز و دسیتار اول کارگردان و لادن رحمتی منشی‌صحنه اشاره کرد.

فیلم تلویزیونی "آن اسب" روایتگر حاج محمد پرورش‌دهنده اسب است. تا اینکه با برنده شدن دخترش در کورس اسب‌سواری تصمیم می‌گیرد مزرعه پرورش اسب خود را احیا کند.