دوسالانه پوستر جهان اسلام "دوسالانه گرافیک" شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر فلسطین وابسته مؤسسه فرهنگی هنری صبا اعلام کرد دوسالانه بین‌المللی پوستر جهان اسلام پس از دو دوره برگزاری با گسترش دامنه فعالیت خود از پوستر به طراحی جلد کتاب، نشانه و دیگر حوزه‌های گرافیک به دوسالانه بین‌المللی گرافیک جهان اسلام تغییر نام یافت.

به این ترتیب سومین دوره این دوسالانه با گستردگی و تنوع بیشتر، جریان گرافیک و نشانه‌شناسی بصری را در آثار طراحان مسلمان جهان به نمایش خواهد گذاشت. سومین دوسالانه بین‌المللی گرافیک جهان اسلام مهرماه 1388 برگزار می‌شود.

دومین دوره این دوسالانه در بخش‌های پیامبر اعظم (ص)، فلسطین، مفاخر جهان اسلام و آزاد با حضور 45 کشور زمستان پارسال در مؤسسه فرهنگی هنری صبا برگزار شد.