دانشگاههای خصوصی جهان در کیفی سازی علم پیشرو هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی ظهر شنبه در مراسم افتتاح فاز دوم مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد واحد ساری با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد برای رسیدن به نقطه آرمانی سه دهه تثبیت، توسعه و کیفیت را پشت سر گذاشته است تأکید کرد: ارتقای کیفیت کار بسیار سختی است.

وی خاطر نشان کرد: دستاورد علمی 26 ساله این دانشگاه در حال حاضر بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه توسعه دانشگاه آزاد از الطاف الهی و همت مسئولان بوده است، افزود: برای رسیدن به این نقطه از موفقیت دوران پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشتیم.

جاسبی تأکید کرد: در زمانی که کسی جرأت نداشت صحبت از کارهای غیر دولتی بکند و در دورانی که واگذاری کار به مردم جرم محسوب می‌شد با پشتیبانی معنوی و حمایت امام راحل دانشگاه آزاد تأسیس شد.

وی با اعلام این نکته که سیاست دانشگاه آزاد را حضرت امام خمینی(ره) ترسیم کردند، خاطر نشان کرد: در مقطعی از مجلس سوم شورای اسلامی نیز فشار زیادی بر این دانشگاه بود که حضرت امام (ره) با عضویت این جانب به عنوان شورای انقلاب فرهنگی حمایت دوباره خود را از این مرکز بزرگ دانشگاهی اعلام کردند.

دانشگاههای دولتی در دهه آینده به سایه می روند

وی عنوان کرد: در دهه آینده، دانشگاه‌های دولتی به سایه خواهند رفت و این نشان می‌دهد که دانشگاه‌ آزاد کارش را به خوبی و به موقع آغاز کرد.

جاسبی اعلام کرد: در حال حاضر از افزایش ظرفیت دانشجو نگرانی نداریم و در مقاطع مختلف تحصیلی ظرفیت پذیرش در حال افزایش است.

وی ادامه داد: در سال تحصیلی جاری آمار ورودی‌ها را 80 هزار نفر کاهش دادیم و در مقابل ظرفیت پذیرش داوطلبان تحصیلات تکمیلی 200 هزار نفر افزایش یافت.

جاسبی جذب نکردن دانشجویان مورد نیاز دانشگاه‌ها در مقاطع کارشناسی ارشد را نگرانی بزرگ و آینده آموزش عالی در کشور دانست و گفت: در مقطع فوق‌ لیسانس با 500 هزار داوطلب روبرو هستیم و این در حالی است که ظرفیت کل دانشگاه‌های کشور فقط 60 هزار نفر است.

دانشگاه آزاد در ساخت دانشگاه های خصوصی منطقه مشارکت می کند

وی از حضورش در طرح کشور دبی برای مشارکت سرمایه‌گذاران و ساخت دانشگاه‌های خصوصی خبر داد و تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد دانشگاه‌هایی در منطقه تاسیس شود که با مشارکت مردم و بخش خصوصی اداره شود.

جاسبی با اشاره به اینکه توسعه آموزش عالی باید همچنان مسئله روز کشور باشد، یادآور شد: در سال 1361 برای جذب یک فوق لیسانس با مشکل مواجه بودیم و این در حالی است که سالانه 30 هزار نفر از این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد دانش آموخته خواهند شد.

وی از تحصیل 150 هزار دانشجوی فوق لیسانس و 18 هزار دانشجوی دکترا در دانشگاه آزاد سراسر کشور خبر داد و گفت: تا سال 1391 اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد به 46 هزار نفر خواهد رسید.

جاسبی با اشاره به این نکته که تنها منبع درآمد دانشگاه آزاد شهریه دانشجویان است، بیان داشت: در حال حاضر یک دانشجوی دولتی هفت برابر دانشجویان دانشگاه آزاد از خزانه مملکت استفاده می‌کند.

وی با اشاره به ترسیم چشم انداز 20 ساله این دانشگاه اظهار داشت: تا پایان این چشم‌انداز 100هزار نفر عضو هیئت علمی جذب این دانشگاه خواهند شد.

رئیس دانشگاه آزاد کشور از بین‌المللی شدن دانشگاه آزاد واحد ساری خبر داد و بیان داشت: برای راه‌اندازی واحد تحقیقات این دانشگاه به حدود 50 هکتار زمین نیاز است.

جاسبی تصریح کرد: تا دو سال آینده تمامی امور ثبت نام دانشگاه آزاد سراسر کشور اینترنتی خواهد شد.