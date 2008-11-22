مدیران کرجی موظف به شرکت در کلاسهای حوادث غیرمترقبه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمدجواد کولیوند پیش از ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان کرج اظهار داشت: رئیس اداره هلال احمر شهرستان کرج هرچه سریعتر باید کلاس های آموزشی پیشرفته ای را در خصوص حوادث غیرمترقبه و موارد بحرانی برای تک تک مدیران شهرستان برگزار کند تا در مواقع ضروری مدیران دستگاه های مختلف وظیفه خود را در قبال حوادث بدانند.

وی افزود: پس از ارائه آموزش های لازم به زودی یک مانور واقعی در کرج اجرا خواهد شد تا توان دستگاه های مختلف شهرستان در جهت مقابله با بحران و حوادث غیرمترقبه سنجیده شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین از آنجا که امسال سیمین سال پیروزی انقلاب اسلامی است باید افتتاح پروژه های عمرانی ضریب سی داشته باشد و همه دستگاه هایی که قصد افتتاح پروژه ای را دارند باید هرچه سریعتر به فرمانداری اعلام کنند.

کولیوند ادامه داد: همچنین باتوجه به نزدیکی فصل زمستان و برودت هوا ادارات و دستگاه های خدمات رسان تمهیدات لازم را در بحث ذخیره انرژی انجام دهند تا همانند سال گذشته با مشکل مواجه نشویم.

این مسئول یادآور شد: شوراهای شهر و بخشدارهای کرج ظرف مدت یک ماه آینده انحرافات بودجه امسال و سال آینده تعیین کرده و به فرمانداری ارسال کنند تا فرمانداری نیز بررسی های لازم را انجام دهند.