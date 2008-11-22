به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه این جشنواره و نمایشگاه کتاب که در چهار منطقه شهرستان شمیرانات برگزار شد، شامل تقدیر از خادمان کتاب و کتابداران نمونه شهرستان شمیرانات ، تجلیل از برگزیدگان مسابقه کتابخوانی و مسابقه مقاله نویسی است.

نمایشگاه‌های کتاب "طعم دانایی" که در چهار منطقه کتابخانه شهید باهنر باغ فردوس تجریش، کتابخانه شهید محلاتی مینی سیتی ، فشم و لواسانات و به مناسبت آغاز هفته برگزار می‌شود، تا روز 7 آذر تمدید شده است. این نماشگاه از ساعت 8 لغایت 18 برپاست.

همچنین طی مراسمی که از طرف انجمن کتابخانه‌های عمومی استان تهران در هفته گذشته برگزار شد، فتح اله عذیری رئیس این اداره به عنوان دبیر نمونه انجمن کتابخانه های عمومی استان تهران برگزیده شد.