  1. هنر
  2. سایر
۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۴۳

اختتامیه جشنواره "طعم دانایی" برگزار می‌شود

مراسم اختتامیه جشنواره "طعم دانایی" شهرستان شمیرانات با پایان شانزدهمین دوره هفته کتاب دوشنبه چهارم آذر در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه این جشنواره و نمایشگاه کتاب که در چهار منطقه شهرستان شمیرانات برگزار شد، شامل تقدیر از خادمان کتاب و کتابداران نمونه شهرستان شمیرانات ، تجلیل از برگزیدگان مسابقه کتابخوانی و مسابقه مقاله نویسی است.

نمایشگاه‌های کتاب "طعم دانایی" که در چهار منطقه کتابخانه شهید باهنر باغ فردوس تجریش، کتابخانه شهید محلاتی مینی سیتی ، فشم و لواسانات و به مناسبت آغاز هفته برگزار می‌شود، تا روز 7 آذر تمدید شده است. این نماشگاه از ساعت 8 لغایت 18 برپاست.

همچنین طی مراسمی که از طرف انجمن کتابخانه‌های عمومی استان تهران در هفته گذشته برگزار شد، فتح اله عذیری رئیس این اداره به عنوان دبیر نمونه انجمن کتابخانه های عمومی استان تهران برگزیده شد.

کد مطلب 787747

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها