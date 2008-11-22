نتایج بازخوانی جشنواره تئاتر آئینی سنتی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بازخوانی بخش مجالس شبیه‌خوانی را داود فتحعلی‌بیگی، عظیم موسوی و محمدحسین ناصربخت انجام دادند و بر این اساس "ابوذر غفاری" مصطفی مجللی‌نسب از اراک، "شهادت قنبر" اسماعیل مجللی از اهواز، "مصیب به کربلا" حمیدرضا شاه‌حسینی از تفرش، "سلیمان و بلقیس" رضا حیدری از تفرش، "شاهزاده داود" مصطفی شاه‌حسینی از تفرش و "سلیمان و بلقیس" علاء‌الدین قاسمی از تهران به مرحله بازبینی بخش مجالس شبیه‌خوانی جشنواره راه یافتند.

همچنین مجالس "شهادت شاهزاده عبدالله" مهدی دریایی از اراک، "شهادت امامزاده هاشم" غلامرضا علیجانی از دماوند، "عباس هندو" حسن عنایت‌پور از سبزوار، "قیس بن مسهر" سیدمحمود میرنقی از تهران، "ایوب پیامبر" محمدحسن مجللی از اراک، "خاتم بخشیدن مولا علی (ع)" محمدحسین سلجوقی‌نژاد از کرمان و مجلس "مالک اشتر نخعی" احمد عزیزی از تهران دیگر مجالس راهیافته به مرحله بازبینی چهاردهمین جشنواره نمایش‌های آئینی سنتی هستند.

از بین آثار اعلام شده حداکثر شش مجلس در جشنواره پذیرفته خواهند شد. ضمن آنکه گروهها باید تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه 20 اسفند‌ماه چهار نسخه لوح فشرده از اجرای جدید مجلس و یک لوح فشرده حاوی عکس‌های اجرا را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

در صورت انتخاب مجلس برای حضور در جشنواره، گروه شبیه‌خوان باید متشکل از شبیه‌خوانانی باشند که در فیلم حضور دارند. علاوه بر این هر شبیه‌خوان می‌تواند تنها در یک مجلس به عنوان شبیه‌خوان حضور داشته باشد.