سرمربی تیم فوتبال امید تا دو هفته آینده معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون معینی رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال با اعلام این مطلب افزود: کمیته تیم های ملی از 4 مربی موفق و شاغل در لیگ برتر خواسته است تا برنامه های خود را برای تیم فوتبال امید که باید خود را برای بازیهای آسیایی 2010 گوانگجو چین آماده کند، به این کمیته معرفی کنند تا پس از بررسی و مطالعات لازم از بین گزینه های مورد نظریک نفر برای هدایت تیم فوتبال امید یک نفر انتخاب شود.

معینی درخصوص گزینه های مورد نظرکمیته تیم های ملی اظهارداشت : محمود یاوری ، غلامحسین پیروانی ، پرویز مظلومی و مجید جلالی چهارگزینه مورد نظر کمیته تیم های ملی هستند که هریک پیش از این مدتی سابقه هدایت تیم های فوتبال جوانان و امید کشورمان را برعهده داشته اند.

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به شاغل بودن مربیان مورد نظر کمیته تیم های ملی در تیم های لیگ برتر، آیا این امر مشکلی برای همکاری آنها با فدراسیون فوتبال ایجاد نخواهد کرد ، اظهار داشت : ازسوی فدراسیون فوتبال و کمیته تیم های ملی هماهنگی های لازم با باشگاهها مذکور برای به خدمت گرفتن این مربیان انجام شده و در صورت گزینش نهایی مشکلی از این نظر وجود نخواهد داشت.

رئیس کمیته جوانان درخصوص ارائه برنامه این 4 مربی به کمیته تیم های ملی تصریح کرد: تاکنون برنامه ای از سوی این چهارمربی به کمیته تیم های ملی ارائه نشده و امیدواریم هر چه سریعتر برنامه این مربیان در اختیار فدراسیون فوتبال قرار گیرد تا پس از مطالعات و بررسی های لازم بهترین گزینه برای هدایت تیم امید از سوی کمیته تیم های ملی انتخاب شود.