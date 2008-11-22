برخورد قانونی با حدود 40 هزار تخلف حادثه ساز در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا حسنی عصر شنبه در جلسه ساماندهی خودروهای مسافر بر شخصی در گرگان افزود: این تخلفات شامل شش هزار و 836 فقره سبقت بی جا، هفت هزار و 567 مورد عبور از چراغ قرمز، چهار هزار و 84 مورد انحراف به چپ و 13 هزار و 233 مورد استفاده از تلفن همراه حین رانندگی بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین در اجرای طرح ساماندهی مسافربرهای شخصی چهار هزار و 721 راننده متخلف و هفت هزار و 612 موتورسوار برخورد قانونی شد.

به گفته سرهنگ حسنی، این خودروهای این رانندگان متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گلستان بیان داشت: طرح ساماندهی مسافربرهای شخصی با همکاری سازمان حمل و نقل پایانه ها و شهرداریهای استان اجرا شده است.

وی یادآورشد: همچنین در این مدت هشت هزار و 489 دستگاه خودرو در استان تعویض پلاک شدند.

وی عنوان کرد: همچنین 11 هزار و 234 مورد نقل انتقال خودرو در مراکز تعویض پلاک گرگان، گنبد، بندرترکمن و کلاله صورت گرفته است.

سرهنگ حسنی عنوان کرد: 220 قره گواهینامه پایه یک، 742 فقره گواهینامه پایه یک در راهور استان، 983 فقره گواهینامه موتورسیکلت، چهارهزار و 215 فقره گواهینامه پایه یک توسط آموزشگاههای راهنمایی و رانندگی در سراسر استان صادر شد.