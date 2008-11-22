116 هزار متر مربع بوستان به فضاهای سبز شمال تهران افزوده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد هادی امراللهی معاون امور شهری و فضای سبز منطقه یک از احداث فاز سوم بوستان های ساسان در ولنجک ، 22 بهمن در ازگل، کنگان در شهرک نفت، مهرگان در اوشان، گلها در بزرگراه امام علی(ع)،رحمان آباد در کاشانک ، هشتم ولنجک ، جبهه در الهیه ، کنگان در شهرک نفت و تکمبل بوستان فردوسی با اعتباری بالغ 40 میلیارد و 500 میلیون ریال خبر داد.

وی افزود: به طور میانگین بیش از 40 در صد از مراحل عمرانی ساخت 8 بوستان به اتمام رسیده که مساحت کل آنها بالغ بر 56 هزار و 900 مترمربع است و بوستان فردوسی در شمال جمشیدیه نیز با 6 هکتار وسعت ، 15 درصد پیشرفت داشته است.

امراللهی گفت: در حال حاضر سرانه فضای سبز منطقه حدود 31 متر مربع است که با احتساب فضاهای سبز خصوصی به 44 درصد می رسد و در طرح ناحیه محوری پیش بینی شده در هر محله یک بوستان احداث شود تا شهروندان و ساکنان بتوانند با طی مسافت کم به فضاهای سبز عمومی شهر دسترسی پیدا کنند و اوقات فراغت خود را سپری نمایند.