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۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۴۵

116 هزار متر مربع بوستان به فضاهای سبز شمال تهران افزوده می شود

116 هزار متر مربع بوستان به فضاهای سبز شمال تهران افزوده می شود

با هدف افزایش سرانه های فضای سبز و ایجاد محیط زیست سالم و با نشاط برای شهروندان، 9 بوستان به متراژ 116 هزار و 940 متر مربع در شمال تهران در حال احداث است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد هادی امراللهی معاون امور شهری و فضای سبز منطقه یک از احداث فاز سوم بوستان های ساسان در ولنجک ، 22 بهمن در ازگل، کنگان در شهرک نفت، مهرگان در اوشان، گلها در بزرگراه امام علی(ع)،رحمان آباد در کاشانک ، هشتم ولنجک ، جبهه در الهیه ، کنگان در شهرک نفت و تکمبل بوستان فردوسی با اعتباری بالغ 40 میلیارد و 500 میلیون ریال خبر داد.

وی افزود: به طور میانگین بیش از 40 در صد از مراحل عمرانی ساخت 8 بوستان به اتمام رسیده که مساحت کل آنها بالغ بر 56 هزار و 900 مترمربع است و بوستان فردوسی در شمال جمشیدیه نیز با 6 هکتار وسعت ، 15 درصد پیشرفت داشته است.

امراللهی گفت: در حال حاضر سرانه فضای سبز منطقه حدود 31 متر مربع است که با احتساب فضاهای سبز خصوصی به 44 درصد می رسد و در طرح ناحیه محوری پیش بینی شده در هر محله یک بوستان احداث شود تا شهروندان و ساکنان بتوانند با طی مسافت کم به فضاهای سبز عمومی شهر دسترسی پیدا کنند و اوقات فراغت خود را سپری نمایند.

کد مطلب 787771

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