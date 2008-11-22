قیمت میوه در بازارچه های شیراز باید 20 درصد ارزانتر از مغازه باشد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سعید دبیری ظهر امروز در نشستی خبری افزود: در این راستا چنانچه شهروندی نسبت به قیمت، ‌نظافت، نوع برخورد غرفه داران و مسایلی از این قبیل نارضایتی یا شکایتی داشته باشد می تواند از طریق مرکز ارتباطات مردمی شهرداری (137 ) یا شماره تلفن 2221400 موضوع را به اطلاع مسوولان رسانده و پیگیری کند.

وی اظهار داشت: این اقدام به منظور تأمین رفاه حال شهروندان و نظارت هرچه بیشتر بر نحوه ارائه خدمات به آنها،‌ انجام می شود که در این رابطه سامانه 137 شهرداری به طور 24 ساعته پاسخگوی شکایت رسیده است.

مدیرعامل سازمان میادین و مشاغل شهرداری شیراز همچنین بیان کرد: در حال حاضر شش یازارچه محلی بعثت واقع در خیابان بعثت، دانش آموز واقع در تقاطع دانش آموز، عدالت در بلوار عدالت،تخت جمشید ( ابتدای بلوار تخت جمشید)، میلاد( تقاطع کمربندی- میرزای شیرازی)، باهنر ( خیابان با هنر جنوبی نبش تقاطع ترمینال) و نزدیک به 40 غرفه در نقاط مختلف شهر خدمات رفاهی به شهروندان ارائه می دهند.

دبیری همچنین از راه اندازی خانه تلاش ( شماره یک) به منظور ساماندهی کارگران ساختمانی خبر داد و گفت‌ : راه اندازی خانه تلاش در راستای ساماندهی کارگران ساختمانی و جمع آوری آنها از سطح شهر صورت گرفته است که بر اساس آن شهروندان می توانند در صورت نیاز به کارگران ساختمانی با مهارتهای مختلف از طریق تماس با شماره تلفن های 7280186 و 7 یا مراجعه به خانه تلاش واقع در میدان دفاع مقدس، پارک مروارید، کارگر حرفه ای یا ساده با مهارت مربوطه را درخواست کنند.