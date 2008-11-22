دربهای حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس (ع) وارد اراک شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، فرماندار شهرستان اراک و مسوول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی در حاشیه استقبال مردم از این کاروان با اشاره به اینکه این کاروان روز گذشته وارد بیت قدیمی امام راحل در خمین شد گفت: این کاروان امروز پس از طی کردن مسیر خیابانهای اصلی شهر اراک، در مصلای بیت المقدس برای زیارت مردم این شهر مستقر شد.

محمد حسن آصفری افزود: دو درب حرم مطهر حضرت عباس به نام های حضرت زهرا (س) و ام البنین (س) با اهدا نذورات مردم مومن با هزینه سه میلیارد ریال توسط هنرمندان اصفهانی ساخته شده است.

وی گفت: این کاروان در ادامه حرکت خود به سمت عراق، فردا یکشنبه از اراک به مقصد کرمانشاه حرکت خواهد کرد.

