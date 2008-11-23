استفاده از چسب زیستی برای درمان بیماری مغزی یک نوزاد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ پزشکان آمریکایی با استفاده از درمانی جدید از ابتلای یک نوزاد 17 ماهه به نوعی بیماری مغزی به نام اتساع عروقی جلوگیری کردند.

وجود حفره در عروق خونی مغز این نوزاد که به صورت مادرزادی به وجود آمده بود، باعث تراوش خون از میان رگها و جاری شدن آن در میان جمجمه شده بود که به صورت خطرناکی باعث بروز اتساع عروقی در نوزاد شده بود.

پزشکان طی عملیات جراحی با عبور لوله ای که قابلیت کنترل از راه دور را دارا بود‌ از میان ران،‌ شکم و قلب نوزاد به مغز وی دست یافته و نوعی چسب زیستی را به حفره های موجود در رگهای مغز دختر نوزاد تزریق کردند. این عملیات منجر به خشک شدن جریان خون در جمجمه نوزاد شده و اختلال مغزی وی رفع شد.

در حال حاضر با اینکه نوزاد برای بهبود کامل نیازمند درمان تکمیلی است‌ در سلامت کامل به سر برده و فعالیتهای بدن و مغز وی حالت کاملا طبیعی دارند.

بر اساس گزارش یاهو، این شیوه درمانی در حال حاضر تنها در دو بیمارستان در لندن و گلاسکو مورد استفاده قرار گرفته و تنها این دو بیمارستان به تجهیزات این درمان دسترسی دارند.