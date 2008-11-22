اخبار کوتاه اداره تبلیغات اسلامی جنوب کرج

- حجت الاسلام اصغر قربانی محلاتی؛ رئیس اداره تبلیغات اسلامی جنوب کرج در مراسم سالگرد شهدای کوی اتحاد رجایی شهر در خصوص هشت سال دفاع مقدس، جایگاه شهدای والامقام و هفته بسیج به سخنرانی پرداخت.

- در آبان ماه سال جاری 12 گفتمان دینی با موضوعات عفاف و حجاب، آسیبهای اجتماعی، مهارتهای زندگی، جوان، ازدواج و تشکیل خانواده و شبهات فکری و اعتقادی از سوی اداره تبلیغات اسلامی جنوب کرج در مراکز آموزشی این منطقه برگزار شد. در این جلسات که با حضور جوانان برگزار شد، اساتید حوزه و دانشگاه به سئوالات مطروحه در زمینه موضوع گفتمانها به ارائه پاسخ پرداختند.

عبدالرضا کیاحیرتی کارشناس فرهنگی و تبلیغی اداره تبلیغات اسلامی جنوب کرج با مدیر روابط عمومی اداره کل فنی و حرفه ای منطقه کرج، نشست داشت.این نشست با توجه به ضرورت تعامل و ارتباط نهادها و دستگاههای فرهنگی و علمی برگزار شد و در آن در خصوص چگونگی تقویت ارتباطات بین این نهادها و تبلیغات اسلامی مذاکراتی صورت گرفت.