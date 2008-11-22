۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۳۵

ورود جوانان به عرصه مدیریت نیازمند برنامه ریزی است

گرگان - خبرگزاری مهر: مشاور استاندار و رئیس گروه مشاوران جوان استانداری گلستان گفت: سن مدیریت در کشور بالاست، از اینرو نیاز است برای ورود تدریجی جوانان در عرصه مدیریت برنامه ریزی شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید روح الله حسینی عصر شنبه در جلسه با فرمانداران و مشاوران جوان استان افزود: با توجه به وجود شکاف بین نسلی در مدیریت کشور، نیاز به تربیت مدیران آینده و دادن نقش های جدی و فراهم کردن بستر حضور قوی و موثر برای جوانان ضروری است.

وی اظهار داشت: تجربه اندوزی، کادر سازی و برنامه سازی سه رویکر اصلی تشکیل گروههای مشاوران جوان در جهت نیل به  توسعه کشور است.

وی خاطرنشان کرد: تقویت و زنده نگه داشتن روح و فضای آرمانی در محل فعالیت خود با خلاقیت و نوآوری، ایجاد حلقه اتصال میان دستگاهها و مدیریت عالی کشور، عیب یابی در نحوه مدیریت سازمانهای مختلف، ارائه راهکارها و پیشنهادهای سازنده به مدیران از جمله وظایف کلان و ذاتی مشاوران جوان است.

به گفته حسینی، انتظار می رود زمینه تحول در مجموعه مدیریت و گامهای موثری در جهت شناسایی مسائل و حل مشکلات و پویایی سیستم برداشته شود.

مشاور استاندار و رئیس گروه مشاوران جوان استانداری گلستان بیان داشت: وجود نیروهای انسانی جوان، متدین، مؤمن، شجاع ، متعهد، تاثیر گذار و مجهز به سلاح علم می تواند اسباب پیشرفت و سربلندی کشور را بیش از پیش فراهم سازد.

600 هزار نفر از جمعیت استان گلستان را جوانان تشکیل می دهند.
 

