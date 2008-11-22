ورود جوانان به عرصه مدیریت نیازمند برنامه ریزی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید روح الله حسینی عصر شنبه در جلسه با فرمانداران و مشاوران جوان استان افزود: با توجه به وجود شکاف بین نسلی در مدیریت کشور، نیاز به تربیت مدیران آینده و دادن نقش های جدی و فراهم کردن بستر حضور قوی و موثر برای جوانان ضروری است.

وی اظهار داشت: تجربه اندوزی، کادر سازی و برنامه سازی سه رویکر اصلی تشکیل گروههای مشاوران جوان در جهت نیل به توسعه کشور است.

وی خاطرنشان کرد: تقویت و زنده نگه داشتن روح و فضای آرمانی در محل فعالیت خود با خلاقیت و نوآوری، ایجاد حلقه اتصال میان دستگاهها و مدیریت عالی کشور، عیب یابی در نحوه مدیریت سازمانهای مختلف، ارائه راهکارها و پیشنهادهای سازنده به مدیران از جمله وظایف کلان و ذاتی مشاوران جوان است.

به گفته حسینی، انتظار می رود زمینه تحول در مجموعه مدیریت و گامهای موثری در جهت شناسایی مسائل و حل مشکلات و پویایی سیستم برداشته شود.

مشاور استاندار و رئیس گروه مشاوران جوان استانداری گلستان بیان داشت: وجود نیروهای انسانی جوان، متدین، مؤمن، شجاع ، متعهد، تاثیر گذار و مجهز به سلاح علم می تواند اسباب پیشرفت و سربلندی کشور را بیش از پیش فراهم سازد.

600 هزار نفر از جمعیت استان گلستان را جوانان تشکیل می دهند.



