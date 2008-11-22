وحدت موضع کشورهای اسلامی در مسائل مهم جهان اسلام ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار فلسطین، عراق و افغانستان را سه موضوع قابل توجه در جهان اسلام عنوان کرد و گفت: مسئله فلسطین یک مساله‌ مشترک میان کشورهای اسلامی است و اوضاعی که در عراق و افغانستان و سومالی وجود دارد، اشتراک مساعی کشورهای اسلامی را می‌طلبد.

وی افزود: با امکانات فراوانی که در کشورهای اسلامی وجود دارد اگر آنها با یکدیگر حرکت کنند می‌توانند مسائل موجود را حل کنند یا دردهای موجود را کاهش دهند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار با اشاره به جایگاه مهم کشورهای شمال قاره آفریقا به عنوان دروازه غربی جهان اسلام و مجاورت با قاره‌ اروپا، خواستار گسترش همکاری‌های دو کشور شد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی بسط همکاری‌ها در حوزه‌های دولتی و بخش خصوصی را خواستار شد و افزود: توسعه همکاری‌های دوجانبه، منطقه ای و بین‌المللی میان جمهوری اسلامی ایران و تونس و همچنین تلاش برای ارتباط شرکت‌های خصوصی دو طرف، می‌تواند منافع دو کشور را تامین کند.

هادی البکوش، نخست‌وزیر سابق تونس در این دیدار جمهوری اسلامی ایران را کشوری محبوب در جهان اسلام عنوان کرد و گفت: موفقیت‌های ایران در عرصه‌های مختلف سبب خشنودی ملت‌های اسلامی است.

وی در این دیدار با اشاره به اجلاس شهرداران آسیایی در ایران تاکید کرد: این نشست فرصت مناسبی برای تبادل آرا بود و شرایط همکاری پایدارتری را ایجاد کرد.