توقف پرسپولیس برابر پیکان / نیکبخت سه امتیاز را از پیروانی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر از ساعت 15/14 دقیقه امروز دو تیم پرسپولیس و پیکان در ورزشگاه شهید رجایی قزوین به قضاوت هدایت الله ممبینی به مصاف هم رفتند که در پایان دو تیم به تساوی 2 بر 2 رضایت دادند.

در شروع این دیدار پرسپولیس در دقیقه 3 توسط ابراهیم توره به گل اول دست یافت. این تیم در دقیقه 7 نیز صاحب یک ضربه پنالتی شد که علیرضا نیکبخت واحدی نتوانست این توپ را به گل تبدیل کند و محمد محمدی ضربه را مهار کرد.

برای تیم فوتبال پیکان هم ایمان حیدری در دقیقه 33 و محمدرضا طهماسبی 37 گل زدند تا این تیم بازی باخته در نیمه اول را با پیروزی عوض کند.

با شروع نیمه دوم پرسپولیس روند هجومی تری به خود گرفت و موفق شد در دقیقه 52 بازهم توسط ابراهیم توره به گل دوم و تساوی دست پیدا کند.

در ادامه این دیدار شاگردان افشین پیروانی در دقیقه58 بازهم صاحب یک ضربه پنالتی شدند که این بار هم علیرضا نیکبخت واحدی مثل پنالتی اول موفق عمل نکرد و محمد محمدی ضربه دوم پنالتی را هم مهار کرد.

در ادامه بازی دو تیم صاحب موقعیت های خوبی برای گلزنی شدند اما نتوانستند از این موقعیت ها برای رسیدن به پیروزی استفاده کنند تا در نهایت بازی با تساوی 2 بر 2 به پایان برسد.

هدایت الله ممبینی که قضاوت این دیدار را برعهده داشت به میثم خسروی و ایمان حیدری از تیم پیکان و پژمان نوری از تیم پرسپولیس کارت زرد نشان داد و علی قربانی بازیکن تیم فوتبال پیکان را به دلیل اعتراض به تصمیم داور و ورود غیرقانونی به زمین از روی نیمکت اخراج کرد.

تیم فوتبال پیکان با این تساوی 29 امتیازی شد و همچنان در صدر جدول باقی ماند و تیم پرسپولیس با 23 امتیاز در رده ششم جدول قرار گرفت.