میزان بارش باران در آذربایجان غربی پنج برابر افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، فرخ مطلبی فر عصر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود:در دو ماه گذشته و از اول سال زراعی جدید بیش از یک هزار و 617 میلیمتر در استان باران باریده است که این رقم در مدت زمان مشابه سال قبل، حدود 334 میلیمتر بوده است.

وی ادامه داد: در طول 48 ساعت گذشته نیز حدود 88 میلیمتر در استان بارش داشته ایم.

وی اظهار داشت: میانگین بارش دوره آماری مهر و آبان در دراز مدت حدود 60 میلیمتر است که این رقم در دو ماهه مهر و آبان سال جاری، حدود 101 میلیمتر است.

مدیر کل هواشناسی آذربایجان غربی در مورد بیشترین و کمترین میزان بارش در استان در دو ماهه سال زراعی جاری گفت: در دو ماه گذشته، پیرانشهر با 205.5 میلیمتر و ماکو با 29.5 میلیمتر بارش به ترتیب بیشترین و کمترین میزان بارش در استان را در دو ماه گذشته دارا بودند.

مطلبی فر در مورد میزان بارش در ارومیه نیز افزود: در دو ماهه مهر و آبان سال جاری، در شهرستان ارومیه بیش از 135 میلیمتر بارش داشته ایم که این میزان در سال زراعی گذشته، فقط 12.5 میلیمتر بوده است.