۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۵۳

میزان بارش باران در آذربایجان غربی پنج برابر افزایش یافته است

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی آذربایجان غربی از افزایش پنج برابری میزان بارش باران در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، فرخ مطلبی فر عصر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود:در دو ماه گذشته و از اول سال زراعی جدید بیش از یک هزار و 617 میلیمتر در استان باران باریده است که این رقم در مدت زمان مشابه سال قبل، حدود 334 میلیمتر بوده است.

وی ادامه داد: در طول 48 ساعت گذشته نیز حدود 88 میلیمتر در استان بارش داشته ایم.

وی اظهار داشت: میانگین بارش دوره آماری مهر و آبان در دراز مدت حدود 60 میلیمتر است که این رقم در دو ماهه مهر و آبان سال جاری، حدود 101 میلیمتر است.

مدیر کل هواشناسی آذربایجان غربی در مورد بیشترین و کمترین میزان بارش در استان در دو ماهه سال زراعی جاری گفت: در دو ماه گذشته، پیرانشهر با 205.5 میلیمتر و ماکو با 29.5 میلیمتر بارش به ترتیب بیشترین و کمترین میزان بارش در استان را در دو ماه گذشته دارا بودند.

مطلبی فر در مورد میزان بارش در ارومیه نیز افزود: در دو ماهه مهر و آبان سال جاری، در شهرستان ارومیه بیش از 135 میلیمتر بارش داشته ایم که این میزان در سال زراعی گذشته، فقط 12.5 میلیمتر بوده است.

کد مطلب 787807

