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۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۰۱

230 برنامه فرهنگی و هنری در آذربایجان غربی اجرا شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: از آغاز سال جاری تاکنون 230 برنامه فرهنگی و هنری از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، محسن غفاری آذر عصر امروز در گفتگو با خبرنگاران در سلماس افزود: پیش بینی می شود تا پایان سال نیز 200 برنامه شهرستانی از جمله جشنواره ادبی فجر، تجلیل از برگزیدگان و نخبگان فرهنگی و هنری استان و جشنواره ملی عدالت و امید اجرا شود.

وی از اجرای طرح تعویض کتاب نیز در سطح استان خبر داد و بیان داشت: در این طرح افرادی که در 30 سال پیروزی انقلاب کتابی را خوانده و آن را کنار گذاشته اند با مراجعه به ادارت ارشاد اسلامی و تحویل کتاب به صورت رایگان یک جلد کتاب جدید تحویل خواهند گرفت.

غفاری آذر همچنین از اجرای برنامه مهم این اداره کل تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: سمینار تعامل اقوام و مذاهب در مطبوعات محلی، جشنواره کاریکاتور در غرب کشور در بوکان و جشنواره تئاتر استانی در شهر میاندوآب این برنامه را شامل می شود که در طول سه ماه آینده در استان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 787808

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