پیکان می توانست برنده دیدار با پرسپولیس باشد/ مدعی قهرمانی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل باشگاه پیکان که پس از تساوی 2-2 تیمش مقابل پرسپولیس در جمع خبرنگاران سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: بازیکنان پیکان در این دیدار تلاش مضاعفی داشتند وحتی نیمه اول نیزموفق شدند حریف خود را شکست دهند و مستحق کسب سه امتیاز بودند اما اشتباهات سهوی داور که در نتیجه بازی تاثیرگذار بود، مانع از این امر شد.

صاحب پناه اضافه کرد : من از عملکرد تیم و کادر فنی کاملا راضی هستم و اعتقاد دارم پیکان امروز مستحق پیروزی بود و کسب یک امتیاز تمام شایستگی تیم پیکان نبود.

وی در خصوص اعتراض کادر فنی و سرمربی پیکان به داور این مسابقه اظهار داشت : با توجه به اینکه کادر فنی و سرپرست و مربیان پرسپولیس مدام به کنار زمین می آمدند و به کمک داور و داور چهارم اعتراض می کردند و این کار تمرکز داور را بهم می زد، کادر فنی تیم پیکان هم مجبور بودند از تیم خود دفاع کنند و اجازه ندهند حقشان ضایع شود.

مدیرعامل باشگاه پیکان در پایان اظهار داشت: ما برای برد گام در این مسابقه گذاشته بودیم اما با وجود کسب تساوی در این دیدار همچنان در صدر جدول قرار داریم و مدعی قهرمانی نیم فصل هستیم هرچند هدف اصلی ما قهرمانی پایان فصل و صعود به لیگ قهرمانان آسیاست.