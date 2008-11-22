سیستم روشنایی معابر کرج هوشمند شد

علی اصغر امجدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به منظور صرفه جویی در مصرف برق شهرستان کرج سیستم هوشمند روشنایی معابر در این منطقه راه اندازی شد.

وی افزود: با وجود این سیستم در شهرستان کرج برق تمامی معابر از اذان مغرب روشن شده و در زمان اذان صبح خاموش خواهد شد.

این مسئول همچنین از متعادل سازی روشنایی بزرگراه ها و خیابان های سطح شهر خبر داد و عنوان کرد: به طور میانگین هر شب تعدادی از خیابان ها و یک بزرگراه سطح شهرستان و غرب استان تهران خاموش می شود تا بتوان خاموشی را در کل منطقه متعادل سازی کرد.

امجدی ادامه داد: از این پس لامپ های پرمصرف 400 ولتی معابر شناسایی شده و لامپ های کم مصرف جایگزین آنها می شود.

وی عنوان کرد: کرج بیشترین تلفات برق کشور را دارد به طوری که از هر 100 کیلووات 20 کیلووات هدر رفت وجود دارد که به طور متوسط 10 درصد از میانگین کشور بیشتر است و علت اصلی این امر وجود 45 هزار انشعاب غیرمجاز برق در شهرستان است.