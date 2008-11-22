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۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۵۴

داودی در دیدار وزیر افغانی:

پیشرفت بیش از پیش افغانستان در گرو خروج بیگانگان است

پیشرفت بیش از پیش افغانستان در گرو خروج بیگانگان است

معاون اول رئیس جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران معتقد است با خروج نیروهای بیگانه از افغانستان زمینه پیشرفت و آبادانی این کشور بیش از گذشته فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز داوودی در دیدار ابراهیم عادل  وزیر معادن افغانستان، امنیت افغانستان را امنیت منطقه دانست .

وی، با اشاره به روابط دیرینه و تاریخی دو کشور ایران و افغانستان، اظهار امیدواری کرد که روابط ایران و افغانستان درچارچوب همکاری‌های دوجانبه به نفع دو ملت توسعه یابد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مردم افغانستان مردمی شجاع و قوی هستند و به این دلیل باید برای سازندگی و پیشرفت کشورشان تلاش کنند و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در این زمینه به مردم افغانستان کمک کند تا شاهد پیشرفت و توسعه این کشور باشیم.

داوودی، همکاری و مناسبات دوجانبه ایران و افغانستان را به نفع دو ملت و ملت‌های منطقه خواند و در ادامه آمادگی کشورمان برای ارتقای هرچه بیشتر روابط دوجانبه درعرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فنی و صنعتی اعلام کرد.

ابراهیم عادل  وزیر معاون افغانستان نیز دراین دیدار با ابراز خرسندی از توسعه روابط ایران و افغانستان از کمک های اصولی و انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.

وی با اشاره به بازدیدهای خود ازمراکز صنعتی و اقتصادی کشورمان، پیشرفت‌ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران درعرصه های مختلف را چشمگیر دانست و درادامه خواستارانتقال تجربیات کشورمان به افغانستان شد.

کد مطلب 787815

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