پیشرفت بیش از پیش افغانستان در گرو خروج بیگانگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز داوودی در دیدار ابراهیم عادل وزیر معادن افغانستان، امنیت افغانستان را امنیت منطقه دانست .



وی، با اشاره به روابط دیرینه و تاریخی دو کشور ایران و افغانستان، اظهار امیدواری کرد که روابط ایران و افغانستان درچارچوب همکاری‌های دوجانبه به نفع دو ملت توسعه یابد.



معاون اول رئیس جمهور افزود: مردم افغانستان مردمی شجاع و قوی هستند و به این دلیل باید برای سازندگی و پیشرفت کشورشان تلاش کنند و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در این زمینه به مردم افغانستان کمک کند تا شاهد پیشرفت و توسعه این کشور باشیم.



داوودی، همکاری و مناسبات دوجانبه ایران و افغانستان را به نفع دو ملت و ملت‌های منطقه خواند و در ادامه آمادگی کشورمان برای ارتقای هرچه بیشتر روابط دوجانبه درعرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فنی و صنعتی اعلام کرد.



ابراهیم عادل وزیر معاون افغانستان نیز دراین دیدار با ابراز خرسندی از توسعه روابط ایران و افغانستان از کمک های اصولی و انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.



وی با اشاره به بازدیدهای خود ازمراکز صنعتی و اقتصادی کشورمان، پیشرفت‌ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران درعرصه های مختلف را چشمگیر دانست و درادامه خواستارانتقال تجربیات کشورمان به افغانستان شد.

