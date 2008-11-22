۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۰۳

سرانه آرد کرج کمتر از کشور است

کرج - خبرگزاری مهر: معاون اداری مالی فرمانداری کرج گفت: سرانه آرد شهرستان کرج سه کیلوگرم کمتر از سایر شهرستان های کشور است.

به گزارش خبرنگار کرج، کاوه حدادپور ظهر امروز در جمع مسئولان شهرستان کرج اظهار داشت: سرانه آرد تمامی شهرستان های کشور 10 کیلوگرم بوده که متاسفانه سرانه کرج هفت کیلوگرم است.

وی افزود: در هر شهرستان کشور به ازای هر هزار نفر یک نانوایی به پخت نان می پردازد که در کرج به ازای هر هزار و 800 نفر یک نانوایی وجود دارد و این امر مشکلات فراوانی را برای شهروندان ایجاد کرده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین نبود نیروهای نظارتی کافی زمینه را برای تخلف برخی از نانوایی ها ایجاد کرده است که با طرح ویژه و با افزایش تعداد بازرسان و ناظران به زودی این مشکل نیز برطرف می شود.

حدادپور ادامه داد: در حال حاضر چهار بازرس وظیفه نظارتی کل نانوایی های کرج را به عهده دارند که با اجرای طرح جذب ناظران افتخاری از ادارات مختلف شهرستان به زودی این آمار به 100 نفر افزایش می یابد.

معاون اداری مالی فرمانداری کرج عنوان کرد: این ناظران افتخاری از بین کارمندان بازنشسته و علاقمند به این کار و تایید شده از سوی مدیران ادارات انتخاب و با صدور احکام برای آنان از بروز تخلفات نانوایی ها جلوگیری خواهد شد.

