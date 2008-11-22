سولانا از انتخاب هیلاری کلینتون برای وزارت خارجه آمریکا استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، خاویر سولانا روز شنبه در جمع خبرنگاران در واشنگتن گفت: من از این اتفاق خوشحال و از آن استقبال می کنم.

وی افزود: هیلاری فردی توانا و باتجربه است و از انتصاب وی به عنوان وزیر خارجه آمریکا استقبال می کنم.

برپایه این گزارش، هیلاری کلینتون تصمیم گرفته تا صندلی خود در سنا را ترک کرده و مسئولیت وزارت امور خارجه آمریکا را برعهده بگیرد.

بر همین اساس، تصمیم رسمی خانم کلینتون برای تصدی پست وزارت امور خارجه آمریکا در دولت "باراک اوباما" پس از دیداری که قرار است میان بانوی اول سابق آمریکا و رئیس جمهوری آتی این کشور در روزهای آینده انجام شود، اعلام می شود.

بر اساس این گزارش، در حالی که طی روزهای گذشته یکی از اعضای حزب دموکرات آمریکا خبر از اعلام اسامی وزیران اصلی کابینه رئیس جمهوری جدید آمریکا پس از 27 نوامبر ( 7 آذر ) مصادف با "روز شکرگزاری" در این کشور، خبر داده بود روزنامه تایمز چاپ انگلیس نیز با اعلام خبر قبول پست وزارت خارجه آمریکا از سوی هیلاری کلینتون در شماره امروز خود نام نفراتی را به عنوان وزیران قطعی حاضر در دولت آینده آمریکا اعلام کرد.

این افراد عبارتند از "اریک هولدر" برای پست وزارت دادگستری ( دادستان کل)، "تام داسکل" برای پست وزیر بهداشت و خدمات انسانی، "ژانت ناپولیتانو" در پست وزیر امنیت ملی، "تیم گیتنر" وزیر خزانه داری و "بیل ریچاردسون" در پست وزیر اقتصاد.

لازم به ذکر است، دوره ریاست جمهوری جرج بوش در ماه ژانویه به پایان می رسد و پس از آن کابینه جدید آمریکا به رهبری باراک اوباما روی کار می آید.