کادر فنی پرسپولیس تقویت می شود / پنالتی سوم را هم به نیکبخت می دادم!

به گزارش خبرنگار مهر، افشین پیروانی سرمربی موقت تیم فوتبال پرسپولیس پس از تساوی 2 بر 2 این تیم برابر پیکان قزوین در جمع خبرنگاران گفت: من قبل از بازی هم گفته بودم اگر در این بازی برنده می شدیم حاصل زحمات قطبی بود و اگر می باختیم عاملش من بودم. ضمن اینکه در خصوص بازگشت قطبی به پرسپولیس باید مسئولان پاسخگو باشند نه من.

وی ادامه داد: این نخستین بازی من بود که هدایت پرسپولیس را برعهده داشتم. در این دیدار برابر صدرنشین لیگ به میدان رفتیم . در جریان بازی هم دو تیم موقعیت های خوبی داشتند. پیکان و مدیر روستا با این بازی نشان دادند لیاقت این را داشتند که امروز صدرنشین باشند.

سرمربی موقت تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که چرا هر دو ضربه پنالتی را به نیکبخت واحدی سپرد اظهار داشت: نیکبخت پنالتی زن اول تیم ماست و پس از آنکه پنالتی اول را از دست داد در هنگام زدن پنالتی دوم به ما اعلام کرد می تواند پشت توپ قرار بگیرد اما متاسفانه او نتوانست آن توپ را هم به گل تبدیل کند. مطمئنا اگر از این به بعد هم تیم ما صاحب ضربه پنالتی شود آن را به نیکبخت می سپارم و در این بازی هم اگر پنالتی سوم را می گرفتیم بازهم نیکبخت می زد.

مربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص افت تیم پرسپولیس در فصل جاری تاکید کرد: همیشه قهرمان شدن ساده تر از حفظ قهرمانی است. زیرا تیم ها با انگیزه بالاتری برابر ما به میدان می آیند اما باز هم تلاش می کنیم با رفع نقاط ضعف با قدرت بیشتری در مسابقات آینده به میدان برویم. البته کارمان سخت است ولی تلاش می کنیم بار دیگر عنوان قهرمانی را از آن خود کنیم.

پیروانی در خصوص حضور رحمان رضایی و ترکیب تیم پرسپولیس اظهار داشت: هر زمان که مشکلات این بازیکن حل شود از وی در مسابقات استفاده می کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا دروازه بان جدیدی جذب خواهید کرد اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به حضور واعظی و حقیقی قصد جذب بازیکن جدیدی نداریم. ضمن این واعظی هم از فردا در تمرینات تیم شرکت می کند.

سرمربی موقت تیم فوتبال پرسپولیس در مورد ضعف خط دفاع و دروازه بان تیم پرسپولیس اظهار داشت: زمانی که حریف به گل می رسد نمی توان فرد خاصی را مقصر دانست. ما دو گل دریافت کردیم که گل دوم پس از برخورد به یکی از بازیکنان تغییر مسیر داد و وارد دروازه ما شد پس نمی توان کسی را در این رابطه مقصر دانست. البته باید تلاش کنیم که در بازیهای آینده نقاط ضعف تیم را برطرف کنیم.

پیروانی در پاسخ به این سئوال که آیا کادر فنی تیم تقویت می شود افزود: مطمئنا این کادر تقویت خواهد شد اما برای اجرایی شدن آن به زما ن نیاز داریم. اجازه دهید شرایط تیم هموارتر شود و سپس در این خصوص تصمیم گیری خواهیم کرد.

مربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان اینکه بازیکن باید دلش با تیم باشد از جدایی الونگ ابراز ناراحتی کرد و در ادامه در خصوص آخرین وضعیت خلیلی تاکید کرد: خلیلی بازیکن بسیار خوبی است و قطعا هر زمانی که مصدومیتش برطرف شود از وی در مسابقات استفاده می کنیم.

وی با بیان اینکه در این دیدار نسبت به بازیهای گذشته تغییر سیستم داشتیم تصریح کرد: ما نسبت به شرایط بازی و حریفان خود تغییر سیستم می دهیم و در جریان این بازی هم دو بار سیستم تیم را عوض کردیم. ضمن اینکه قصد داریم شعاع حرکتی تعدادی از بازیکنان را بیشتر کنیم تا کارایی آنها افزایش یابد.

پیروانی در مورد داوری این دیدار اظهار داشت: داوری شرایط خوبی داشت و فکر می کنم هم تیم ما و هم تیم حریف از عملکرد داور رضایت دارد. گرچه چند خطا به ضرر ما اعلام کرد اما من فکر می کنم این یکی از بهترین داوری های مسابقات لیگ بود.

وی در پایان با بیان اینکه نیکبخت تا دقایق پایانی بازی زحمات زیادی کشید و من فکر می کردم با زدن یک گل ضربات پنالتی را که از دست داده است جبران کند او را دیرتر تعویض کردم، در خصوص تعویض باقری گفت: باقری در روند بازی تاثیر خوبی داشت و حتی روی اکثر توپهای ارسالی تاثیر مستقیم می گذاشت به همین دلیل سعی کردیم او را دیرتر تعویض کنم.