آبفای غرب استان تهران توان مالی برای ساخت پروژه ها را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی نوری عصر در جمع مدیران شهرستان کرج از فرماندار خواست تا در جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان بودجه ای به منظور تسریع پروژه های عمرانی شرکت آبفای منطقه ای در نظر گیرند.

وی افزود: آبونمان تلفن همراه دو هزار و 600 تومان است اما به دلایل مختلف اجازه افزایش آبونمان آبفای غرب استان تهران را دو هزار و 500 تومان افزایش داد تا با کمک این درآمد حاصله روند اجرایی پروژه های آبفای منطقه افزایش یابد و آب سالم و بهداشتی به مردم عرضه شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: روند اجرای پروژه فاضلاب و خط لوله انتقال آب طالقان به کرج و ... بسیار کند است و این امر نیز تنها به دلیل کمبود اعتبارات است زیرا پرسنل این اداره توان فنی لازم را جهت اجرای پروژه ها با سرعت بیشتر را دارند.

نوری ادامه داد: پروژه های عمرانی آبفای غرب استان تهران باید به صورت موازی در منطقه اجرا شود تا بتوان تحولی عظیم و در خورشان مردم را در غرب استان تهران ایجاد کرد.